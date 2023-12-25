Минус почти два десятка танков, минус артиллерия, минус живая сила. Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной. За последние сутки, 24-го декабря, было уничтожено. В частности девятнадцать танков и 33 артиллерийские системы.

Также стоит отметить поражение двух российских самолетов-истребителей – Су-34 и Су-30.

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Живой силы за последние сутки было ликвидировано 760 единиц.

В общей сложности, потери россиян в войне с Украиной, начиная с 24-го февраля 2022-го года, составляют: