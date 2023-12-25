Минус почти два десятка танков, минус артиллерия, минус живая сила. Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной
Информация с 24-го февраля 2022-го года по 24-е декабря 2023-го года включительно
Генеральный штаб ВСУ обновил потери россиян в войне с Украиной. За последние сутки, 24-го декабря, было уничтожено. В частности девятнадцать танков и 33 артиллерийские системы.
Также стоит отметить поражение двух российских самолетов-истребителей – Су-34 и Су-30.
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Живой силы за последние сутки было ликвидировано 760 единиц.
В общей сложности, потери россиян в войне с Украиной, начиная с 24-го февраля 2022-го года, составляют:
- личного состава - около (+760) человек;
- танков - 5877 (+19) ед;
- боевых бронированных машин - 10919 (+31) ед;
- артиллерийских систем - 8347 (+33) ед;
- РСЗО - 934 (+2) ед;
- средства ПВО - 613 (+2) ед;
- самолетов - 329 (+2) ед;
- вертолетов - 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6436 (+32);
- крылатые ракеты - 1616 (+2);
- корабли /катера - 22 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53) ед;
- специальная техника - 1234 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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