Кроме двух истребителей, ПВО Украины ночью уничтожила две ракеты и почти три десятка дронов россиян
Удачная работа Защитников неба
Колаж - Повітряні сили ЗСУ
Генштаб ВСУ в своей утренней сводке подтвердил уничтожение двух российских истребителей Су-34 и Су-34. Командование Воздушных Сил также подтвердило информацию, добавив, что, кроме самолетов, были обезврежены также две ракеты врага и почти три десятка ударных дронов.
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"В ночь на 25-е декабря 2023-го года противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда, Балаклава - Крым и двумя авиационными ракетами.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 28 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
Обе – уничтожены!
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил также уничтожено два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении ведомства.
Добавим, что за минувшие сутки Защитниками Украины было уничтожено 760 единиц живой силы россиян.
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