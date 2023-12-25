Леся Цуренко: Я не согласна с решением МОК допустить россиян и белорусов к участию в Играх

Третья ракетка Украины Леся Цуренко в интервью польскому изданию SportoweFakty высказалась о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде.

- Как вы отреагировали на недавнее решение МОК допустить россиян и белорусов к участию в Играх при соблюдении ряда условий?

- Я не согласна с этим решением. Оно попросту шокирует и совершенно иррационально. Я уже могу сказать, что это будут самые мрачные Олимпийские игры, которые я могу вспомнить. Я не могу получать удовольствие от спортивных соревнований, когда в моей стране гибнут люди, а политики, в то же время, считают, что нет ничего плохого в том, что спортсмены из страны-агрессора продвигают свою страну на международной арене. Ведь очевидно, что российские и белорусские спортсмены, вернувшись с Олимпиады в свои страны, снова будут чествоваться как герои и выступать на митингах в поддержку войны.

- Вы не утратили веру в смысл своей борьбы против участия россиян и белорусов в спортивных соревнованиях?

- Руководство WTA уже два года пытается донести до меня, что разрешать спортсменам из страны, ведущей агрессивную войну, участвовать в спортивных соревнованиях - это не так уж и плохо. Поэтому само решение МОК меня не удивило. Однако я буду продолжать рассказывать о том, почему это плохая идея.

- Опасаетесь ли вы провокаций?

- Между прочим, в этом году уже было подобное. Например, с этим столкнулась Катерина Байндл во время матча Открытого чемпионата Австралии против Камиллы Рахимовой. Во время этого и других матчей с участием россиянок на трибунах было много их соотечественников с флагами, некоторые пользовались возможностью продемонстрировать свою поддержку владимиру путину. Мне это кажется бесчеловечным, но многие болельщики смотрели этот матч в футболках с изображением путина. Организаторы полностью проигнорировали это. Помимо политических соображений, это очень большая проблема для самих игроков. Я уже говорила о том, как российские символы влияют на нас. В таких условиях очень сложно сконцентрироваться.

- В этом году вы снялись с матча против белоруски Арины Соболенко, потому что эмоции перед игрой зашкаливали.

- Это была сложная ситуация, но она скорее стала результатом неприятного разговора с руководством WTA-тура. Я услышала, что пропаганда войны — это всего лишь ерунда. Что никто не будет исключен из Тура несмотря на его политические взгляды.

Эти слова меня ужасно потрясли. Я услышала их буквально за несколько минут до матча с Соболенко и после этого я не могла выйти на корт. Более того, после этого инцидента у меня начались проблемы со здоровьем. Но помимо всего этого было еще нечто что меня сильно беспокоило.

- Что именно?

- Я понимала, что после каждого такого матча глава МОК Томас Бах может упомянуть меня в качестве примера того, что украинцы не испытывают проблем в соревнованиях против россиян на крупных турнирах. Эта мысль преследовала меня на протяжении всего сезона, и я была уверена, что нечто подобное может произойти. Я не хотела - против своей воли - становиться частью этой борьбы. Я избежала этого только потому, что отказалась от игры. В конце концов, именно Катерина Байндл была официально упомянута в качестве положительного примера. Бах использовал ее имя и заявил, что якобы она не была против такого соперничества.