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Российский пропагандист Красовский – госпитализирован. Речь может идти об отравлении

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Известный украиноненавистник

Российский пропагандист Красовский – госпитализирован. Речь может идти об отравлении

Фото з соцмереж

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Российский пропагандист, известный украиноненавистник, бывший директор Russia Today Антон Красовский был госпитализирован. Об этом он сам написал в своем телеграмм-канале.

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Как добавляют СМИ, в частности, Kyiv Post со ссылкой на источники в Военной разведке, пропагандиста Красовского отравили. Его состояние "продолжает ухудшаться".

Отметим, что Антон Красовский широко известен своей уркаиноненавистнической позицией. В частности, осенью 2022-го года пропагандист призывал "топить украинских детей". В Украине против него открыты уголовные дела.

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Источник:
Kyiv Post
Опубликовал: Игорь Семйон
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