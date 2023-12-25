Российский пропагандист Красовский – госпитализирован. Речь может идти об отравлении
Известный украиноненавистник
Фото з соцмереж
Российский пропагандист, известный украиноненавистник, бывший директор Russia Today Антон Красовский был госпитализирован. Об этом он сам написал в своем телеграмм-канале.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Как добавляют СМИ, в частности, Kyiv Post со ссылкой на источники в Военной разведке, пропагандиста Красовского отравили. Его состояние "продолжает ухудшаться".
Отметим, что Антон Красовский широко известен своей уркаиноненавистнической позицией. В частности, осенью 2022-го года пропагандист призывал "топить украинских детей". В Украине против него открыты уголовные дела.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Kyiv Post
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик и Цыганков передали автомобиль для воинов 95-й бригады
- Воздушные силы ВСУ, вероятно, сбили еще один российский истребитель
- Ювентус может взять Судакова в аренду с обязательством выкупа
- Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн