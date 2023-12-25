Российский пропагандист, известный украиноненавистник, бывший директор Russia Today Антон Красовский был госпитализирован. Об этом он сам написал в своем телеграмм-канале.

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Как добавляют СМИ, в частности, Kyiv Post со ссылкой на источники в Военной разведке, пропагандиста Красовского отравили. Его состояние "продолжает ухудшаться".

Отметим, что Антон Красовский широко известен своей уркаиноненавистнической позицией. В частности, осенью 2022-го года пропагандист призывал "топить украинских детей". В Украине против него открыты уголовные дела.