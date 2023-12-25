Разрабатывается законопроект о переидентификации военнообязанных. Мера пресечения - отключение счетов и карточек
Планируют подать в Раду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Раду подадут законопроект об обязательной переидентификации всех мужчин призывного возраста в ТЦК. Об этом сообщил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.
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По словам депутата, в Украине будут вводить новую систему воинского учета. Все мужчины должны будут получить карточку воинского учета и пройти обязательную переидентификацию в ТЦК (как в Украине, так и за рубежом).
Для тех, кто проигнорирует процедуру, будут предусмотрены меры пресечения. В частности:
- не будут предоставляться консульские услуги (если просроченный паспорт – нового не выдадут; не будет возможности сделать доверенность и т.д.);
- отключение банковских счетов и карточек (банк запросит новую идентификацию с удостоверением о воинском учете).
По словам депутата, такой законопроект может появиться в Раде уже в январе.
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Источник:Радіо Свобода
Опубликовал: Игорь Семйон
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