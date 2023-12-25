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Разрабатывается законопроект о переидентификации военнообязанных. Мера пресечения - отключение счетов и карточек

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Планируют подать в Раду

Разрабатывается законопроект о переидентификации военнообязанных. Мера пресечения - отключение счетов и карточек

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Раду подадут законопроект об обязательной переидентификации всех мужчин призывного возраста в ТЦК. Об этом сообщил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

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По словам депутата, в Украине будут вводить новую систему воинского учета. Все мужчины должны будут получить карточку воинского учета и пройти обязательную переидентификацию в ТЦК (как в Украине, так и за рубежом).

Для тех, кто проигнорирует процедуру, будут предусмотрены меры пресечения. В частности:

  • не будут предоставляться консульские услуги (если просроченный паспорт – нового не выдадут; не будет возможности сделать доверенность и т.д.);
  • отключение банковских счетов и карточек (банк запросит новую идентификацию с удостоверением о воинском учете).

По словам депутата, такой законопроект может появиться в Раде уже в январе.

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Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Игорь Семйон
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