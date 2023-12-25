  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арахамия подтвердил наличие запроса военного руководства на мобилизацию пятисот тысяч человек
В тренде

Арахамия подтвердил наличие запроса военного руководства на мобилизацию пятисот тысяч человек

Общие новости

Правительство должно внести соответствующий законопроект

Арахамия подтвердил наличие запроса военного руководства на мобилизацию пятисот тысяч человек

Слуга народа

Новина українською

Руководитель партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию, которая ранее звучала из уст президента Украины Владимира Зеленского, о запросе со стороны военного руководства на мобилизацию пятисот тысяч человек.

"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект по мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д.

Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", - написал Арахамия.

Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ждет детального плана по мобилизации полмиллиона новобранцев.

Читайте такжеПовесток в Дії не будет никогда – Михаил Федоров

По теме
yellow-arrow
Разрабатывается законопроект о переидентификации военнообязанных. Мера пресечения - отключение счетов и карточек
yellow-arrow
Российский пропагандист Красовский – госпитализирован. Речь может идти об отравлении
yellow-arrow
Леся Цуренко: Я не согласна с решением МОК допустить россиян и белорусов к участию в Играх
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Давид Арахамія
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости