Арахамия подтвердил наличие запроса военного руководства на мобилизацию пятисот тысяч человек

Руководитель партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию, которая ранее звучала из уст президента Украины Владимира Зеленского, о запросе со стороны военного руководства на мобилизацию пятисот тысяч человек.

"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект по мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д.

Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", - написал Арахамия.