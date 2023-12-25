Россияне ищут в Африке наемников для войны против Украины
В частности, речь идет о Буркина-Фасо
Фото: zona.media
Россияне готовят экспедицию в Африку для поиска наемников на войну против Украины.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
"В настоящее время враг проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидает набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Последний РФ создает как замену действовавшим в Африке наемникам ЧВК "Вагнер", но были отправлены в зону" "СВО", – говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления отметили, что расширение указанного контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины.
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