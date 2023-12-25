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Россияне ищут в Африке наемников для войны против Украины

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В частности, речь идет о Буркина-Фасо

Россияне ищут в Африке наемников для войны против Украины

Фото: zona.media

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россияне готовят экспедицию в Африку для поиска наемников на войну против Украины.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"В настоящее время враг проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидает набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Последний РФ создает как замену действовавшим в Африке наемникам ЧВК "Вагнер", но были отправлены в зону" "СВО", – говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что расширение указанного контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины.

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Комментарии
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Бapceлиниyс
25.12.2023 в 17:55
А вы заметили панове, как редакция сайта теперь стала называть расейских свиней? Не росия, не расияне, не орки, не рашисты..., как писали раньше, а Россияне... Россия.. русские военные... Пишут с большой буквы.. две буквы "с"... Так шо мотайте на ус, панове. Казалось бы мелочь... Но это не мелочь, это об очень многом говорит. Скоро вы опешите ещё больше.
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
25.12.2023 в 17:55
А вы заметили панове, как редакция сайта теперь стала называть расейских свиней? Не росия, не расияне, не орки, не рашисты..., как писали раньше, а Россияне... Россия.. русские военные... Пишут с большой буквы.. две буквы "с"... Так шо мотайте на ус, панове. Казалось бы мелочь... Но это не мелочь, это об очень многом говорит. Скоро вы опешите ещё больше.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.12.2023 в 16:38
После того, как Германия поставила Украине "Леопарды", старая кляча лавров тоже хвастался, что у них будут леопарды. Как только отловят их в Африке.
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