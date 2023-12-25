В ОП расказали, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
Правда, по самой встрече еще конкретики нет
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В ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном будет обсуждаться широкий спектр двусторонних отношений.
Об этом сказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква.
"О наших двусторонних отношениях – а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", – сказал он, отвечая на вопрос, о чем могут быть переговоры.
"Напомню, что был принят рамочный закон в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, мы имплементировали все кроме одной рекомендации", - отметил он.
"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", - подчеркнул Жовква.
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