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В ОП расказали, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

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Правда, по самой встрече еще конкретики нет

В ОП расказали, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Фото: із відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном будет обсуждаться широкий спектр двусторонних отношений.

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Об этом сказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

"О наших двусторонних отношениях – а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", – сказал он, отвечая на вопрос, о чем могут быть переговоры.

"Напомню, что был принят рамочный закон в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, мы имплементировали все кроме одной рекомендации", - отметил он.

"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", - подчеркнул Жовква.

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