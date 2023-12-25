Плотницкий: Реально некому играть

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, выступающий в Италии за "Перуджу", рассказал о том, что уже длительное время ему приходится играть через боль.

"Пью обезболивающие. Первый раз выпил – 22 часа меня продержало, потому что ничего не болело. Колено так же болит, я уже прошу их, чтобы хоть что-то сделали, чтобы хотя бы спать без боли. Бывает, иногда даже утром просыпаешься, просто спал, ничего не делал, а оно уже реально болит, но пока работаем, держим его, скажем так, в плюс-минус нормальном состоянии.

Могу выйти и помочь, но играть весь матч... Плюс это решение тренера, это не то, что я могу выбрать, что там какая-то менее ответственная игра или более легкий соперник. Думаю, у других так же: Вася [Тупчий] что-то пил из-за проблем с рукой, за Юру [Семенюка] не слышал, вроде неплохо у него все идет, не выпадал никуда

Думаю, что если так месяц поиграю, то у меня будут дыры уже в желудке от обезболивающих и всякой той штуки, которую приходится пить. Потому что реально некому играть", – признался Плотницкий.