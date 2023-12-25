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На России повторно заочно "арестовали" Буданова

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Россияне "приписали" украинским военачальникам более чем 100 "терактов"

На России повторно заочно "арестовали" Буданова

Фото – Дмитрий Ларин

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский "суд" вынес второе решение о заочном аресте главы украинской военной разведки Кирилла Буданова.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Вместе с Будановым заочно арестованы командующий Воздушными силами Николай Олещук, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа и командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергей Бурденюк.

Россияне "приписали" им более чем 100 "терактов", обвинив их в ударах беспилотников по объектах на территории РФ за время полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что для Буданова это уже второй заочный арест в России.

В апреле суд Москвы арестовал главу ГУР после взрыва на Крымском мосту.

Летом российская пропаганда несколько недель распространяла слухи, что Буданов был тяжело ранен и даже погиб, в том числе ссылаясь на экс-депутата Рады Илью Киву.

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