Пидручный: Не до конца доволен тем, как сложились мои выступления на двух этапах Кубка мира

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный высказался о своих результатах на этапах Кубка мира в Хохфильцене и Ленцерхайде.

О выступлении в первом триместре Кубка мира

"Не до конца доволен тем, как сложились мои выступления на двух этапах Кубка мира. Не все сложилось со стрельбой. Есть проблемы, потому что практически чистой стрельбы не было. Именно это помешало побороться за более высокие результаты. В общем, в физическом плане я доволен, ведь ожидал худшего после такой травмы и пропуска около двух месяцев тренировок. Думаю, что в относительно хорошей форме на данный момент и физически больше доволен".

"Результаты довольно неплохие, за исключением спринта в Хохфильцене, где я был аж 52-м. Но на следующий день очень хорошо удалась гонка преследования. В других гонках рядом с 20-м местом крутился, поэтому, думаю, сейчас это нормальный, объективный результат, учитывая проблемы, которые у меня были со здоровьем".

О масстарте в Ленцерхайде

"Там уже немного сил не хватало. Не было той свежести. Возможно, сказывается пропуск в подготовительном периоде, не знаю. Возможно, из-за гор. Бежал как мог, но быстрее не мог. Уже и в спине боль начиналась, и мышечная усталость чувствовалась. На стрельбу это, возможно, немного повлияло, но три промаха не стали какой-то катастрофой. В Ленцерхайде достаточно тяжело стрелять, может из-за высоты. Видел, что все много ошибались".

О перерыве между этапами Кубка мира

"Сейчас нужно восстановить силы: больше тренируюсь, а позже отправляюсь на Рождественскую гонку. Поэтому из-за этого старта здесь [на чемпионате Украины] не бегу, ведь у меня нет своего оружия. Винтовка осталась в Европе, чтобы я ее сюда не завозил, а потом не вывозил, ведь сам не имею возможности ее вывезти. 26 декабря вечером отправляюсь в Гельзенкирхен".

"Планы на Рождественскую гонку? Показать там хороший результат и получить удовольствие. Это больше шоу-гонка и приятно, что Украину ежегодно приглашают, и мы можем быть там представлены. Прежде всего — это шоу. Но также на этой гонке нужно показать свой уровень и побороться за высокие места. Представить Украину как можно лучше".

Напомним, что следующий этап Кубка мира по биатлону состоится в немецком Оберхофе с 4 по 7 января 2024 года.