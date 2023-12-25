Джошуа: Думаю, что Усик победит Фьюри, потому что я понимаю уровень его мастерства
Британец непоколебим в своем прогнозе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский боксёр Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
"Вы, наверное, слышали это много раз, но я думаю, что Усик — феноменальный боец и вокруг него отличная команда. Ты хорош настолько, насколько хороша твоя команда, а у него действительно хорошая команда.
Разделив с ним ринг, изучив его, я думаю, что именно он сможет победить Фьюри. Я так думаю, потому что у меня есть опыт боёв с Усиком и я понимаю уровень его мастерства. Это высший уровень", — приводит слова Джошуа Eurosport.
Популярное сейчас
- Арахамия подтвердил наличие запроса военного руководства на мобилизацию пятисот тысяч человек
- Разрабатывается законопроект о переидентификации военнообязанных. Мера пресечения - отключение счетов и карточек
- Российский пропагандист Красовский – госпитализирован. Речь может идти об отравлении
- Орбан согласился встретится с Зеленским. Правда, не знает, о чем говорить
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО