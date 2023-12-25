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Джошуа: Думаю, что Усик победит Фьюри, потому что я понимаю уровень его мастерства

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Британец непоколебим в своем прогнозе

Джошуа: Думаю, что Усик победит Фьюри, потому что я понимаю уровень его мастерства

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксёр Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

"Вы, наверное, слышали это много раз, но я думаю, что Усик — феноменальный боец и вокруг него отличная команда. Ты хорош настолько, насколько хороша твоя команда, а у него действительно хорошая команда.

Разделив с ним ринг, изучив его, я думаю, что именно он сможет победить Фьюри. Я так думаю, потому что у меня есть опыт боёв с Усиком и я понимаю уровень его мастерства. Это высший уровень", — приводит слова Джошуа Eurosport.

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