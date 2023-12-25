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Лукашенко снова приехал к Путину и рассказал о скором "крахе Украины"

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В России состоится очередная встреча двух диктаторов

Лукашенко снова приехал к Путину и рассказал о скором "крахе Украины"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Россию заявил, что "будет крах", если война не закончится в 2024 году.

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Об этом Лукашенко завил в Санкт-Петербурге, которого цитирует "Белта"

У Лукашенко спросили, "есть ли шанс, что решится по Украине в следующем году?".

"Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс.

Если они им не воспользуются, будет вообще крах...

Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", - сказал Лукашенко.

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