Лукашенко снова приехал к Путину и рассказал о скором "крахе Украины"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Россию заявил, что "будет крах", если война не закончится в 2024 году.

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Об этом Лукашенко завил в Санкт-Петербурге, которого цитирует "Белта"

У Лукашенко спросили, "есть ли шанс, что решится по Украине в следующем году?".