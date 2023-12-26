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Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

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Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кабинет Министров зарегистрировал в Раде законопроект о "совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины:

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (регистр. № 10378)", - говорится в сообщении.

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На сайте Верховной Рады законопроект зарегистрирован под номером 10378. Пока его текста на сайте парламента нет.

Также в парламенте Кабмином был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения" (регистр. № 10379).

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