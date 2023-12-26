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ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 142 единицы техники

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 26.12.23.

За понедельник, 25 декабря, было ликвидировано еще 1010 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 354960 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 142 единицы техники и вооружения. В частности, 22 танка и 37 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5899 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед,
  • артиллерийских систем - 8366 (+19) ед,
  • РСЗО - 934 (0) ед,
  • средства ПВО - 614 (+1) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед,
  • крылатые ракеты - 1618 (+1) ед,
  • корабли / катера - 23 (+1) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед,
  • специальная техника - 1239 (+5) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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