ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 26.12.23.

За понедельник, 25 декабря, было ликвидировано еще 1010 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 354960 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 142 единицы техники и вооружения. В частности, 22 танка и 37 ББМ.

Потери россиян в технике:

танков - 5899 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед,

артиллерийских систем - 8366 (+19) ед,

РСЗО - 934 (0) ед,

средства ПВО - 614 (+1) ед,

самолетов - 329 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед,

крылатые ракеты - 1618 (+1) ед,

корабли / катера - 23 (+1) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед,

специальная техника - 1239 (+5) ед.