ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 142 единицы техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 26.12.23.
За понедельник, 25 декабря, было ликвидировано еще 1010 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 354960 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 142 единицы техники и вооружения. В частности, 22 танка и 37 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5899 (+22) ед,
- боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед,
- артиллерийских систем - 8366 (+19) ед,
- РСЗО - 934 (0) ед,
- средства ПВО - 614 (+1) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед,
- крылатые ракеты - 1618 (+1) ед,
- корабли / катера - 23 (+1) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед,
- специальная техника - 1239 (+5) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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