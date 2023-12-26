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Кабмин внес в Раду законопроект, усиливающий ответственность за нарушение правил мобилизации

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Этот законопроект должны рассмотреть в парламенте

Кабмин внес в Раду законопроект, усиливающий ответственность за нарушение правил мобилизации

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство внесло в Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета.

Об этом говорится в карточке законопроекта. Через несколько минут он стал недоступным для просмотра на сайте Верховной Рады. В то же время журналисты из hromadske успели загрузить пояснительную записку к документу.

В частности он предлагает:

  • изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • повестку с вызовом в военкомат могут прислать через электронный кабинет призывника или на электронную почту;
  • 90 дней отпуска для военнослужащих, которых освободили из плена, с сохранением выплат;
  • введение базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;
  • отмена срочной службы как вида службы и увольнение в запас всех военнослужащих срочной службы;
  • предоставление полномочий Нацполиции по участию в мероприятиях мобилизации;
  • ограничение прав тех, кто уклоняется от воинского учета и военной службы;
  • военнослужащие, которые привлечены к боевым действиям подлежат ротации для отдыха не позднее чем через 6 месяцев непрерывного участия по решению военного командования. Период восстановления должен быть не менее 2 месяцев.
  • отказ от прохождения ВКК - от 3 до 5 лет лишения свободы.
  • нарушение законодательства о воинской обязанности - штраф от 34 до 85 тысяч гривен, при условии особого периода - от 153 до 204 тысяч гривен.

Этот законопроект должны рассмотреть в парламенте. Таким образом, предложения могут быть изменены.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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