Кабмин внес в Раду законопроект, усиливающий ответственность за нарушение правил мобилизации

Правительство внесло в Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета.

Об этом говорится в карточке законопроекта. Через несколько минут он стал недоступным для просмотра на сайте Верховной Рады. В то же время журналисты из hromadske успели загрузить пояснительную записку к документу.

В частности он предлагает:

изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;

повестку с вызовом в военкомат могут прислать через электронный кабинет призывника или на электронную почту;

90 дней отпуска для военнослужащих, которых освободили из плена, с сохранением выплат;

введение базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

отмена срочной службы как вида службы и увольнение в запас всех военнослужащих срочной службы;

предоставление полномочий Нацполиции по участию в мероприятиях мобилизации;

ограничение прав тех, кто уклоняется от воинского учета и военной службы;

военнослужащие, которые привлечены к боевым действиям подлежат ротации для отдыха не позднее чем через 6 месяцев непрерывного участия по решению военного командования. Период восстановления должен быть не менее 2 месяцев.

отказ от прохождения ВКК - от 3 до 5 лет лишения свободы.

нарушение законодательства о воинской обязанности - штраф от 34 до 85 тысяч гривен, при условии особого периода - от 153 до 204 тысяч гривен.

Этот законопроект должны рассмотреть в парламенте. Таким образом, предложения могут быть изменены.