В Дании начала обучение на истребителях F-16 первая группа украинских пилотов
Об этом сообщило британское правительство
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая группа украинских пилотов, которая прошла подготовку в Великобритании, сейчас учится управлять истребителями F-16 в Дании, сообщило британское правительство.
Первая группа начала обучение по летному мастерству и английскому языку в августе, сейчас еще десять украинских пилотов остаются в Великобритании для продолжения практической базовой летной подготовки, а также для освоения авиационной медицины и подготовки к работе на центрифугах.
Пилоты, которые проходят базовую летную подготовку, практикуются на самолетах, изучая общие процедуры управления, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю.
Кроме пилотов, обучение проходят также авиатехники.
Популярное сейчас
- Маркевич: Надеюсь, голы за Жирону придадут Довбику уверенности, и он начнет радовать в сборной
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- В ВСУ заявили об уничтожении большого десантного корабля РФ "Новочеркасск" в Крыму
- Арахамия подтвердил наличие запроса военного руководства на мобилизацию пятисот тысяч человек
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы