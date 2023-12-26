В Дании начала обучение на истребителях F-16 первая группа украинских пилотов

Первая группа украинских пилотов, которая прошла подготовку в Великобритании, сейчас учится управлять истребителями F-16 в Дании, сообщило британское правительство.

Первая группа начала обучение по летному мастерству и английскому языку в августе, сейчас еще десять украинских пилотов остаются в Великобритании для продолжения практической базовой летной подготовки, а также для освоения авиационной медицины и подготовки к работе на центрифугах.

Пилоты, которые проходят базовую летную подготовку, практикуются на самолетах, изучая общие процедуры управления, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю.

Кроме пилотов, обучение проходят также авиатехники.