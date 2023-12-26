В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля
Последнее плавание корабля с названием Новочеркасск
Фото - з соцмереж
Как ранее сообщали официальные источники ВСУ, в порту оккупированной Феодосии был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
Фотоколлажи - из телеграм-канала Романа Шрайка
В сети сейчас ширятся фото и видео пораженного морского судна. На видео видно момент взрыва и детонацию, на фото – последствия. Заметно, что "Новочеркасск" почти полностью разрушен пожаром.
Добавим, что на России также подтвердили попадание по их десантному кораблю.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Телеграм
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- В ВСУ заявили об уничтожении большого десантного корабля РФ "Новочеркасск" в Крыму
- Откровенность Любеновича, уход Кравца, трансферные планы Динамо. Главные новости за 25-е декабря
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн