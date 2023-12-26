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В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля

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Последнее плавание корабля с названием Новочеркасск

В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля

Фото - з соцмереж

Новина українською

Как ранее сообщали официальные источники ВСУ, в порту оккупированной Феодосии был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля - изображение 1

В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля - изображение 2

В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля - изображение 3

Фотоколлажи - из телеграм-канала Романа Шрайка

В сети сейчас ширятся фото и видео пораженного морского судна. На видео видно момент взрыва и детонацию, на фото – последствия. Заметно, что "Новочеркасск" почти полностью разрушен пожаром.

Добавим, что на России также подтвердили попадание по их десантному кораблю.

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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Игорь Семйон
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