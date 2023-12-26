В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля

Как ранее сообщали официальные источники ВСУ, в порту оккупированной Феодосии был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Фотоколлажи - из телеграм-канала Романа Шрайка

В сети сейчас ширятся фото и видео пораженного морского судна. На видео видно момент взрыва и детонацию, на фото – последствия. Заметно, что "Новочеркасск" почти полностью разрушен пожаром.

Добавим, что на России также подтвердили попадание по их десантному кораблю.