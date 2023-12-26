В Феодосии мог быть поврежден еще один российский корабль, - Гуменюк

Во временно оккупированной Феодосии ночью 26 декабря, кроме "Новочеркасска", вероятно, мог быть поврежден еще один российский корабль.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем пораженным целям. Вполне вероятно, что был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что в отличие от врага, Силы обороны предоставляют исчерпывающую и достоверную информацию, которую всегда проверяют.

По словам Гуменюк, "несмотря на то, что могли учесть расстояние, которое необходимо в целях безопасности между боевыми единицами, взрыв такой мощности мог повредить и другие объекты".

В то же время она подчеркнула, что стоит дождаться подтверждения от украинской разведки.

Уничтожение корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии. Впоследствии возник большой пожар в порту Феодосии.