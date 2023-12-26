Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Правительство Украины предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Об этом говорится в проектах законов №10378 и №10379, которые внесены Кабинетом министров в Верховную Раду.

Детали: 25 декабря Кабмин внес в парламент Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы (10378) и Проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения (10379).

В законопроекте №10378, среди прочего, правительство предлагает ввести, что военнообязанные и резервисты, которые не выполнили обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации, по сообщению руководителя ТЦК вносятся в Единый реестр должников – и к ним применяются следующие ограничения:

Запрет выезда за границу;

Запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

Ограничение на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;

Ограничение на право пользоваться и распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

Отказ в заключении кредитного договора или договора займа;

Приостановление получения льгот и услуг от государства.

Такие временные меры к гражданам на время мобилизации (статья 20-1) прекращаются, если гражданин выполнит обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации и руководитель ТЦК исключит его из Единого реестра должников.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, без прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы человек не сможет попасть на государственную службу, в органы прокуратуры и полиции.

Другим законопроектом №10379 Кабмин, в частности, предлагает существенно повысить штрафы для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях предлагается обновить нормы: