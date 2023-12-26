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Зеленский: Ждем от военных и депутатов окончательный текст закона о новых правилах мобилизации

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Обращение президента Украины к гражданам от 26 декабря

Зеленский: Ждем от военных и депутатов окончательный текст закона о новых правилах мобилизации

Zelenskiy Official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 671-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.

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"Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации. Есть законодательное предложение – военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили его в Верховную Раду Украины. Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, каковы мотивы тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны.

Закон – это то, что касается всех. Каждого в государстве. Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательного текста закона", - сказал Зеленский.

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