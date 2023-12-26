Армия РФ нанесла удар по ж/д вокзалу Херсона, погиб полицейский. ВИДЕО

Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский, двое его коллег и двое гражданских ранены.

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По данным, которые обнародовала Укрзализныця, в результате обстрела поврежден вокзал и подвижной состав Укрзализныци.

Пока известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии.

"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативное подспорье), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров к безопасности.

Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение", - заявили в Укрзализныци.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время массированного обстрела города на вокзале находились около 140 гражданских на железнодорожном вокзале ждали отправления эвакуационного поезда.

Полицейские начали эвакуацию людей, во время нее погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Еще двое полицейских – в больнице с осколочными ранениями. Двум гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь.

Также начальник областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин показал видео с ж/д вокзала Херсона после российской атаки.