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ВСУ уничтожили почти 100 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Новочеркасск пошел на дно

ВСУ уничтожили почти 100 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Фото - з соцмереж

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.12.23.

За вторник, 26 декабря, было ликвидировано еще 790 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 355750 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 91 единицу техники и вооружения. В частности, 14 танков и 17 ББМ.

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Потери россиян в технике:

  • танков - 5913 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 10973 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 8376 (+10) ед,
  • РСЗО - 934 (0) ед,
  • средства ПВО - 616 (+2) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6471 (+13) ед,
  • крылатые ракеты - 1620 (+2) ед,
  • корабли / катера - 23 (+1) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед,
  • специальная техника - 1240 (+1) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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