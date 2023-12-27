ВСУ уничтожили почти 100 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.12.23.

За вторник, 26 декабря, было ликвидировано еще 790 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 355750 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 91 единицу техники и вооружения. В частности, 14 танков и 17 ББМ.

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Потери россиян в технике:

танков - 5913 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 10973 (+17) ед,

артиллерийских систем - 8376 (+10) ед,

РСЗО - 934 (0) ед,

средства ПВО - 616 (+2) ед,

самолетов - 329 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6471 (+13) ед,

крылатые ракеты - 1620 (+2) ед,

корабли / катера - 23 (+1) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед,

специальная техника - 1240 (+1) ед.