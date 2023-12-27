РФ осуществила 465 химических атак по Украине с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения российские террористы 465 раз применяли химическое оружие для атак по Украине.

Об этом сообщает Командование Сил поддержки ВСУ.

"Силами обороны зафиксировано 465 фактов применения российской федерацией боеприпасов, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года 81 случай", - говорится в сообщении.

При этом командование отмечает, что динамика применения оккупантами такого оружия растет. Так, всего за один день, 19 декабря, россияне совершили 8 атак с использованием химических веществ.

Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручная газовая граната Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с БПЛА.

Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также осуществляются артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

Так, 14 декабря выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

Отмечается, что 28 случаев применения опасных химических веществ было задокументировано и направлено для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.