Италия будет председательствовать в G7 в следующем году, обещает помогать Украине

Украина в 2024 году будет в приоритете "Большой семерки". В следующем году Италия возглавит G7.

Об этом сообщает министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует ANSA.

"Запад продолжает демонстрировать большую солидарность с Украиной. G7, которую с 1 января будет возглавлять Италия, кроме Ближнего Востока и искусственного интеллекта, будет фокусироваться на украинском вопросе", - пообещал глава МИД.

По его словам, для G7 остается приоритетом помочь Украине защитить свою территориальную целостность. Таяни заверил, что Италия продолжит выполнять свою роль, оказывая всестороннюю помощь украинцам.

Таяни добавил, что нужно достичь целей, которые "могут гарантировать стабильную основу" для переговоров.

"Оккупация Украины - это нехорошо, поэтому нам нужно достичь ситуация, которая заставляет россиян отойти, а затем сесть за стол (переговоров, - ред.)", - добавил он.

Помощь Италии

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине семь пакетов военной помощи.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна думает, какое оборудование можно передать Киеву.

Также в декабре правительство Италии приняло постановление, которое позволяет стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Теперь это решение должен поддержать парламент страны.