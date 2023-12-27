Среди погибших на БДК Новочеркасск были российские срочники

На российском корабле "Новочеркасск" среди погибших также есть срочники армии РФ.

Об этом сообщает ASTRA.

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"По словам одного из моряков, служивших на "Новочеркасске" в Феодосии, на момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники. Среди погибших есть срочники", - пишет издание.

По данным росСМИ, на борту "Новочеркасска" находились 77 моряков, 33 числятся пропавшими без вести.

Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".