Среди погибших на БДК Новочеркасск были российские срочники
Сообщалось о 77 погибших
фото из свободных источников
На российском корабле "Новочеркасск" среди погибших также есть срочники армии РФ.
Об этом сообщает ASTRA.
"По словам одного из моряков, служивших на "Новочеркасске" в Феодосии, на момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники. Среди погибших есть срочники", - пишет издание.
По данным росСМИ, на борту "Новочеркасска" находились 77 моряков, 33 числятся пропавшими без вести.
Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".
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