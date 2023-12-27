Президент федерации настольного тенниса Украины выехал по системе Шлях и не вернулся

Экс-нардеп и президент Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ) Александр Зац после начала полномасштабного вторжения уехал из Украины по системе "Шлях" и не вернулся.

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Об этом пишет NGL Media .

Александр Зац был нардепом трех созывов от "Партии Регионов".

"В июне 2022 года Херсонская ОВА дважды вносила его в систему "Шлях" как волонтера, хотя повторное разрешение ему и не понадобилось - 27 июня Александр Зац выехал из страны через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и больше не возвращался", - говорится в материале.

"У бывшего нардепа, а ныне председателя Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ) нашлись более важные дела, чем доставка гуманитарки. Уже 20 августа он участвовал в конгрессе Европейского союза настольного тенниса, который в этом году проходил в немецком Мюнхене".

Помогла уехать 47-летнему Александру Зацу общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова. Именно эта организация дважды присылала Херсонской ОВА обращение с просьбой предоставить ему разрешение на пересечение границы. В телефонных разговорах с NGL.media ее глава Петр Рапита упомянул о сотрудничестве с Зацем только со второй попытки. По его словам, тот действительно уехал от них, но вроде бы возвращался и привозил какие-то тактические вещи для военных", - отмечает издание.