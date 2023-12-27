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Украина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Минстратегпром

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Сейчас Украина производит десятки таких дронов

Украина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Минстратегпром

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, аналог иранского "шахеда".

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Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о том, что называется украинский "шахед". У нас есть более пяти аналогов "шахед-131", которые производятся серийно. И есть один вид, какой аналог "шахед-136". В этом плане можно выбрать любую из позиций, все это серийное производство", – сказал министр.

"Государство с 2016 года имело разработки, почему-то не выпускавшиеся. Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров", - рассказал Камышин.

Глава Стратегпрома подчеркнул, что в настоящее время оборонка способна выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.

Камышин также подтвердил заявление президента Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.

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