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Хргович: Отдаю преимущество Усику в бою с Фьюри, потому что он всегда в отличной форме

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По его мнению украинец превосходит своего оппонента во многих критериях

Хргович: Отдаю преимущество Усику в бою с Фьюри, потому что он всегда в отличной форме

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский тяжеловес Филип Хргович поделился ожиданиями от предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

"Я уверен в Усике. Думаю, что это бой 50 на 50, тяжёлый бой для обоих, но я отдаю Усику небольшое преимущество в этом бою, потому что он всегда в отличной форме, у него отличная работа ног, он выбрасывает много ударов, он действительно хороший боец", – приводит слова Хрговича Boxing Social.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 17 февраля 2024 года.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Филип Хргович
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