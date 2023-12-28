ВСУ уничтожили 27 танков и 42 боевые бронированные машины за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Всего уничтожено 165 единиц техники за минувшие сутки
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.12.23.
За среду, 27 декабря, было ликвидировано еще 920 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 356670 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 165 единиц техники и вооружения. В частности, 27 танков и 42 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5940 (+27) ед,
- боевых бронированных машин - 11015 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 8391 (+15) ед,
- РСЗО - 935 (+1) ед,
- средства ПВО - 617 (+1) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6503 (+32) ед,
- крылатые ракеты - 1620 (0) ед,
- корабли / катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11180 (+40) ед,
- специальная техника - 1247 (+7) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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