ВСУ уничтожили 27 танков и 42 боевые бронированные машины за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.12.23.

За среду, 27 декабря, было ликвидировано еще 920 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 356670 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 165 единиц техники и вооружения. В частности, 27 танков и 42 ББМ.

Потери россиян в технике: