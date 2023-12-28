  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"
В тренде

Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"

Общие новости

Российские оккупанты атаковали восемью БпЛА типа "Shahed"

Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"

Генштаб

Новина українською

Этой ночью во время отражения очередной воздушной атаки российских оккупантов с применением ударных дронов типа "Шахед" силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины было уничтожено 7 БПЛА врага.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Военные отметили, что в целом был зафиксирован запуск россиянами 8 дронов-камикадзе.

"В ночь на 28 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали восемью БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении.

Также в ВС уточнили, что 7 беспилотников врага были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами в пределах трех областей, а именно в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 28 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о движении вражеских БПЛА, в частности, в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

В регионах объявляли воздушную тревогу. Об отбое угрозы вражеских атак с применением "Шахедов" военные заявили около 04:20.

Также около одиннадцати вечера в среду в Запорожье прозвучали взрывы, сообщалось о работе ПВО и сбитии нескольких дронов противника.

Читайте также Украина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Минстратегпром
По теме
yellow-arrow
ВСУ уничтожили 27 танков и 42 боевые бронированные машины за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Украина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Минстратегпром
yellow-arrow
Хргович: Отдаю преимущество Усику в бою с Фьюри, потому что он всегда в отличной форме
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости