Ночная атака дронов по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых "Шахедов"
Российские оккупанты атаковали восемью БпЛА типа "Shahed"
Генштаб
Этой ночью во время отражения очередной воздушной атаки российских оккупантов с применением ударных дронов типа "Шахед" силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины было уничтожено 7 БПЛА врага.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Военные отметили, что в целом был зафиксирован запуск россиянами 8 дронов-камикадзе.
"В ночь на 28 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали восемью БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - РФ", - говорится в сообщении.
Также в ВС уточнили, что 7 беспилотников врага были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами в пределах трех областей, а именно в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской.
Ночная атака дронов по Украине
В ночь на 28 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о движении вражеских БПЛА, в частности, в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.
В регионах объявляли воздушную тревогу. Об отбое угрозы вражеских атак с применением "Шахедов" военные заявили около 04:20.
Также около одиннадцати вечера в среду в Запорожье прозвучали взрывы, сообщалось о работе ПВО и сбитии нескольких дронов противника.
Популярное сейчас
- Гол - верхушка айсберга. ВИДЕО всех действий Михаила Мудрика в матче с Кристал Пэлас
- Мудрик - в тройке лучших игроков Челси в матче с Кристал Пэлас. Оценки за матч
- АПЛ. Челси – Кристал Пэлас 2:1. Мудрик забивает — команда побеждает
- В сети появились фото и видео уничтоженного российского десантного корабля
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО