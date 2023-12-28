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США предложили G7 конфисковать 300 млрд долларов российских активов, - Financial Times

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США пока официально не поддержали арест активов России

США предложили G7 конфисковать 300 млрд долларов российских активов, - Financial Times

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США предлагают странам G7 конфисковать в пользу Украины 300 млрд долларов замороженных российских активов. Союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что пока никаких решений не было принято, а этот вопрос остается на стадии обсуждения в европейских столицах. Хотя ускорение работы по конфискации активов РФ для Украины свидетельствует, что важность этого вопроса растет.

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Тему конфискации активов обсуждали в этом месяце как министры финансов "Большой семерки", так и их заместители. По словам людей, информированных о переговорах, дискуссии касались того, как разработать такую политику и оценить связанные с этим риски.

США при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы были готовы варианты к 24 февраля. Три рабочие группы, предложенные США, будут изучать юридические вопросы конфискации, способ применения конфискованных активов, уменьшение рисков и варианты того, как лучше всего направить их в Украину.

Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые предостережения и необходимость тщательно оценить законность конфискации активов. Как отмечает FT, несколько европейских министров также призвали сохранять секретность.

США пока официально не поддержали арест активов России, но среди G7 они распространили документ, в котором отмечали, что это было бы законным и как "контрмера, чтобы побудить Россию прекратить свою агрессию".

В ЕС также считают, что конфискация активов будет недостаточной, чтобы закрыть потребности Украины в восстановлении, и что она не должна заменить финансовую поддержку Киева в 2024 году.

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Источник:
ft.com
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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