Глава Нацполиции ответил на идею о раздаче повесток полицейскими

В полиции считают, что правоохранители не должны быть привлечены к раздаче повесток военнообязанным, поскольку они имеют свой функционал работы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью "Украинским новостям".

"У нас очень много своего функционала, и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем различные моменты. Почему? Потому что полиция самый большой правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим правоохранительным структурам, и если мы этого не будем делать, то некоторые важные направления работы просто упадут", - отметил он.

Выговский пояснил, что полиция занимается документированием уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП. Поэтому, по его мнению, нелогично привлекать правоохранителей к раздаче повесток.

"Получается, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем по мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", - добавил он.

Также Выговский отреагировал на призывы по отправке полицейских фронт.

"Очень важный вопрос, на самом деле. Я его и сам хотел поднять, потому что некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских, и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Странно, когда об этом заявляют не "диванные эксперты", а люди, которые работают в государственной системе и не знают элементарных цифр, хотя можно обратиться к нам, и мы предоставим штатную численность Национальной полиции", - сказал он.

Выговский сообщил, что в штате есть 120 тысяч полицейских. При том, что предельная штатная численность была утверждена Кабмином.

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"Фактически у нас на сегодня около 100 тысяч действующих полицейских, то есть тех, кто в погонах. Из них 20 тысяч женщин, 80 тысяч мужчин. Каждый день из них заступает на службу около 20 тысяч в наряд. Это одна смена. Также около 15 тысяч следователей и дознавателей, 20 тысяч оперативников и тысячи людей, которые воюют на фронте, в частности, подразделение "Ярость"", - добавил он.

Глава Нацполиции считает, что правоохранители уже максимально задействованы в составе Сил безопасности и обороны, а также заботятся о внутреннем фронте и безопасности внутри страны.