  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Полиция обещает жестко реагировать на нарушителей
В тренде

В новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Полиция обещает жестко реагировать на нарушителей

Общие новости

В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра

В новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Полиция обещает жестко реагировать на нарушителей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время новогодних праздников в Украине и дальше будет действовать комендантский час. Полиция обещает жестко реагировать на нарушения.

Читайте такжеУкраина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Минстратегпром

Об этом заявил на брифинге начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев, сообщает РБК-Украина.

Как отметил Ахрамеев, Национальная полиция в целом готова к проведению праздников для обеспечения охраны публичного порядка и безопасности.

К обеспечению правопорядка привлечены:

  • правоохранители;
  • военнослужащие Национальной гвардии;
  • Военная служба правопорядка;
  • общественные формирования;
  • добровольцы.

"Насколько мне известно, Киевская и областные военные администрации не собираются менять временной график комендантского часа. В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра", - рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

Он отметил, что полиция будет жестко реагировать на нарушение комендантского часа. В то же время, с пониманием будет относиться к лицам, которые нарушили ее из-за крайней необходимости.

"Но в целом будем реагировать жестко. Хотел бы напомнить, что будем жестко реагировать на сообщения о работе заведений развлечения и питания", - добавил Ахрамеев.

По теме
yellow-arrow
Подростки в Киеве вдохновились "Словом пацана" и ограбили сверстника. Могут сесть на 10 лет
yellow-arrow
Усик: Вопрос не в том, смогу ли я выиграть у Фьюри, а в том, когда это случится
yellow-arrow
Глава Нацполиции ответил на идею о раздаче повесток полицейскими
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости