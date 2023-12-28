В новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Полиция обещает жестко реагировать на нарушителей
В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра
Во время новогодних праздников в Украине и дальше будет действовать комендантский час. Полиция обещает жестко реагировать на нарушения.
Об этом заявил на брифинге начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев, сообщает РБК-Украина.
Как отметил Ахрамеев, Национальная полиция в целом готова к проведению праздников для обеспечения охраны публичного порядка и безопасности.
К обеспечению правопорядка привлечены:
- правоохранители;
- военнослужащие Национальной гвардии;
- Военная служба правопорядка;
- общественные формирования;
- добровольцы.
"Насколько мне известно, Киевская и областные военные администрации не собираются менять временной график комендантского часа. В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра", - рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции.
Он отметил, что полиция будет жестко реагировать на нарушение комендантского часа. В то же время, с пониманием будет относиться к лицам, которые нарушили ее из-за крайней необходимости.
"Но в целом будем реагировать жестко. Хотел бы напомнить, что будем жестко реагировать на сообщения о работе заведений развлечения и питания", - добавил Ахрамеев.
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