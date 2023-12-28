Подростки в Киеве вдохновились "Словом пацана" и ограбили сверстника. Могут сесть на 10 лет
Пацаны к успеху пришли после первого же грабежа
facebook.com/UA.KyivPolice
Группа юношей в Киеве после просмотра российского сериала придумала грабить поклонников своих знакомых девушек. Их разоблачили после первого же ограбления и могут посадить на 10 лет.
Об этом рассказали в полиции Киева.
В полицию в начале декабря обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына.
"Мы узнали, что группа юношей, среди которых преимущественно - несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы. Злоумышленники привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с ребятами и приглашать на свидание. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. В дальнейшем компания планировала грабить тех, кто придет на встречу. Так произошло и в этот раз - молодые люди избили парня, когда тот направлялся на свидание, и отобрали мобильный телефон. Гаджет потерпевшего сразу сдали в ломбард, а "вырученные" средства распределили между собой. Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал о криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать", - рассказал начальник Подольского управления полиции Юрий Трембицкий.
Двум участникам группировки в возрасте 16 и 17 лет сообщили о подозрении в грабеже, сопряженном с насилием (ч. 4 ст. 186 УКУ). Им грозит от 7 до 10 лет за решеткой.
Украденный телефон полицейские разыскали и изъяли в качестве вещественного доказательства.
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