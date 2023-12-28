Футбол и кино. Непридуманные истории из жизни киевского Динамо, Днепра и Черноморца

Искусство и спорт давно неразрывно соединены между собой. Ведь эти две сферы всегда относились к тем, что развивало человека – как духовно, так и физически. Поэтому неудивительно, что у них наблюдается немало хитросплетений, которые остаются за кулисами широкой публики. А ведь есть немало интересных историй и фактов, о которых стоит рассказать.

КАК НОВИЧКА "ДНЕПРА" КИНОКАМЕРА ВЫКРЫЛА

Один из футбольных городов Украины – Одесса часто использовался художниками для создания фильмов, в которых были сцены, связанные с футболом. В этом списке упоминается спортивная комедия "Запасной игрок", вышедшая на экраны 1954 года. Часть событий в ней проходит на одесском стадионе "Пищевик" в парке имени Шевченко, предшественнике нынешнего стадиона "Черноморец". Главный герой картины Вася Веснушкин, роль которого исполнял Георгий Вицин, участвовал в футбольном матче, выйдя на замену вместо травмированного вратаря. И стал героем поединка, отразив пенальти.

Кроме этого фильма главное спортивное сооружение Одессы было задействовано в кинематографе еще неоднократно. Центральный стадион ЧМП (именно так он назывался львиную долю своего существования, с 1959 по 2003 годы) появлялся в картинах "Город с утра до полуночи", "Утреннее шоссе" и даже частично в легендарной комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Кстати, в том же "Утреннем шоссе" в одном из эпизодов в полном составе снялась команда днепропетровского "Днепра" с Евгением Кучеревским во главе. "Киноактерами" днепряне неожиданно для себя стали в 1987-м, когда проводили сбор на Черноморском побережье. В фильм вошли кадры, как красный "Икарус" с командой подъезжает к гостинице, в салоне автобуса сидят сосредоточенные тренеры и футболисты, а затем с транспортного средства заходят в гостиничную дверь мимо кинокамеры. Кстати, благодаря фильму задним числом можно узнать одного из потенциальных новичков "Днепра". Среди игроков мелькнула фигура известного украинского нападающего Сергея Морозова, приехавшего в команду Кучеревского из запорожского "Металлурга". Правда, в нем он не остался, продолжив выступления в Запорожье.

Одесский стадион стал местом съемок фильма и весной 1978 года. Автор этих строк оказался свидетелем творческого процесса кинематографистов над картиной о бегунах, братьях Знаменских, во время матча чемпионата СССР, в котором встречались "Черноморец" и алма-атинский "Кайрат". Съемочная группа обратилась к заполненным трибунам с просьбой по их команде схватиться в едином порыве со своих мест, имитируя радость. Что и было охотно исполнено.

ФАРТОВЫЕ АРТИСТЫ ДЛЯ "ЧЕРНОМОРЦА"

В Одессе отношение к любимой команде – "Черноморцу" всегда было на высоком уровне. И не только среди простых болельщиков, но и среди власть имущих. Люди, которые занимались спортивной гордостью "Жемчужины у моря", в прошлые годы делали все от них зависящее, лишь бы футболисты, тренеры, обслуживающий персонал и их семьи не испытывали никаких потребностей. В те времена в футбольных кругах даже появилась фраза, красноречиво свидетельствовавшая о попечительстве командой со стороны кураторов: "Все для тебя – только играй!". В 1971 году у "Черноморца" появилась собственная тренировочная база на 11-й станции Черноморской дороги, которая была оснащена всем необходимым для тренировок, теоретических занятий, восстановления сил и отдыха футболистов. Что интересно: в одном из корпусов базы был даже… кинозал. Сейчас этим никого не удивишь, а вот в 70-80-е годы это считалось достаточно серьезной привилегией. Более того, команда "моряков" имела особую возможность ознакомиться с кинолентами, которых еще не было в массовом прокате. Бывало, что тот или иной фильм киномеханик "Черноморца" показывал футболистам еще за неделю-две или даже три до того, как он появлялся в кинотеатрах Одессы.

Когда в конце прошлого тысячелетия "Черноморец" переехал на новую тренировочную базу в Совиньоне, со временем там стали появляться и люди искусства. Начало визитов артистов театра и кино в "святая святых" команды "моряков" положил Семен Альтман, возглавивший ее в феврале 2003 года. Тогда на базе перед "Черноморцем" выступали актеры, известные не только в Одессе, но и далеко за пределами страны – Олег Школьник, Олег Филимонов (выше на фото), Семен Крупник, Анатолий Барбакару... В подавляющем большинстве случаев их визиты в Совиньон накануне календарных матчей оказывались фартовыми.

КОГДА В РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА ВМЕШАЛИСЬ… КИНЕМАТОГРАФИСТЫ

Что касается "Днепра", то еще за тринадцать лет до съемок "Утреннего шоссе" команда уже попадала на киноэкраны. Правда, во время игры. Это было в разгар лета 1974 года, когда днепропетровская команда под руководством известного специалиста, бывшего игрока киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" Виктора Каневского играла на выезде с ленинградским "Зенитом". Тогда в истории футбола произошел беспрецедентный случай, когда Регламент соревнований был нарушен по просьбе… кинематографистов. Дело в том, что в тот день на стадионе были запланированы съемки спортивной ленты "Одиннадцать надежд", по сценарию которой якобы в Донецке проходит матч между сборными СССР и Польши. "Зенит" и "Днепр", конечно, вынуждены были одеться в форму этих команд. Зенитовцам достались красные футболки с советской символикой, а днепрянам – белые, с польской эмблемой. Можно представить, как удивились зрители, которые на несколько минут опоздали к началу матча. Поначалу они не могли понять: вроде бы шли на матч "Зенит" - "Днепр", а играют сборные СССР и Польши.

Интересно, что консультантом кинематографистов по поводу футбольных тонкостей выступил хорошо известный украинским болельщикам тренер Герман Зонин, который в 1972 году привел к золотым чемпионским медалям ворошиловградскую "Зарю". К моменту съемок фильма он уже работал старшим тренером "Зенита".

Этот матч, кстати, завершился вничью, 1:1. Оба мяча соперники забили в последние полчаса игры: сначала отличился днепропетровец Алексей Христян, а затем ленинградец Георгий Хромченков. Правда, в сценарии фильма счет был другим – 2:2.

"БЕЗДАРНЫЙ" ФИЛЬМ ДЛЯ БЫШОВЦА

Популярность киевского "Динамо" в Украине и на территории СССР в 60-80-х годах была настолько велика, что сценаристы и режиссеры никак не могли обойти футбол своим вниманием. Одним из любимцев украинских болельщиков более полувека назад был нападающий динамовцев и сборной Советского Союза Анатолий Бышовец. В составе "Динамо" он выступал в течение десяти сезонов подряд – с 1964-го по 1973-й, чуть меньше лет провел в футболке главной команды страны. Бышовец много забивал, неоднократно выигрывал чемпионское звание и трофеи, затем был в центре внимания. Возможно, поэтому режиссер и сценарист Леонид Осыка из Киевской киностудии имени Александра Довженко сделал выбор в пользу известного футболиста для съемок того в фильме "Дед левого крайнего". В этой картине Анатолий Бышовец сыграл роль внука ее главного героя, пенсионера Трофима Бессараба – Виталия. Тоже удачливого футболиста, левого крайнего. Фильм вышел на экраны в 1973-м, как раз тогда, когда из-за тяжелой травмы Бышовец завершил активные выступления в футболе.

Вспоминая киношный опыт много лет спустя, когда уже работал тренером, он охарактеризует этот фильм эпитетом "бездарный".

ЗАДУМКА ЩЕРБИЦКОГО

В 70-х годах спортивная тема в киноискусстве стала достаточно популярной. Сценаристы и режиссеры охотно снимали кино, основанное на реальных событиях. В одном из таких фильмов за основу взят эпизод из жизни Валерия Лобановского, который в 1973-м перешел из днепропетровского "Днепра" в киевское "Динамо". Тогда его соратником стал Олег Базилевич, а научный работник Анатолий Зеленцов помогал этому тренерскому дуэту уникальными разработками в области тренировочного и игрового процессов.

Идея картины, получившей название "Такая она, игра", принадлежала не кому-либо, а первому секретарю ЦК Компартии Украины Владимиру Щербицкому, страстному поклоннику киевского "Динамо". Несложно догадаться, что желание главного руководителя Украины взялся реализовать творческий коллектив столичной киностудии имени Александра Довженко. В этом деле важно было найти актеров, которые могли максимально оптимально стать прототипами Лобановского, Базилевича, Зеленцова и других действующих лиц.

В конце концов, задумка Щербицкого, который на протяжении многих лет занимался флагманом украинского футбола, была реализована. А вот насколько успешно – сказать сложно. Мнения относительно прототипов у зрителей – как поклонников кино, так и футбола, надо полагать, разделились.

ЗАГАДОЧНАЯ ТРАГЕДИЯ ДИНАМОВСКОГО ТАЛАНТА

Столичная киностудия имени Александра Довженко в 1986 году выдала на суд зрителей еще один фильм, рассказывающий о трагической истории футболиста. Существует версия, что прототипом главного героя фильма, Виктора Максакова, стал один из игроков киевского "Динамо". Впрочем, обо всем – по порядку.

В начале 80-х за дубль столичного клуба выступал талантливый нападающий Григорий Пасечный. Болельщики, посещавшие матчи резервистов на стадионе "Динамо", радовались игре молодого парня, которая отличалась высокой результативностью. Иногда тренерский штаб главной команды давал возможность игроку попробовать свои силы в поединках "основы", однако "подвинуть" более опытных коллег по амплуа Олега Блохина, Вадима Евтушенко и Виктора Хлуса было тяжело. Так что ничего другого, как терпеливо ждать своего шанса, Пасечному не оставалось. И он ждал, от сезона к сезону. В конце 1983-го, через два месяца после празднования своего 22-летия, Григорий трагически погиб во время вечеринки в столичном ресторане. Но криминальная история за четыре десятилетия обросла разными слухами, так что утверждать, как именно все произошло, пожалуй, нет смысла. По одной из версий, Пасечный "выставлялся" за свой переход в харьковский "Металлист" к Евгению Лемешко или в ташкентский "Пахтакор" к Иштвану Секечу, по другой – гулял на свадьбе или на дне рождения друга. В разгар праздничного мероприятия произошел инцидент, приведший к трагедии.

У Григория Пасечного и его жены тогда ожидалось пополнение в семье, однако увидеть дочь Юлию, родившуюся после того злосчастного вечера, молодому отцу так и не было суждено...

На похороны талантливого игрока собрался весь коллектив главной команды и дубля. Из Москвы в Киев, отменив дела, специально приехал Лобановский.

Через два года была снята социологическая драма "Обвиняется свадьба", где показаны схожие с вышеописанным случаем события. Правда, родные Пасечного утверждают, что в картине многие факты не имеют ничего общего с действительностью. По их мнению, горькую реальность и фильм объединяет только одно – футбол.

В ОДНОМ КУПЕ С МИЛЕН ДЕМОНЖО

На протяжении многих лет общаясь с представителями тренерского корпуса Украины, мне неоднократно приходилось брать интервью. Иногда они не были связаны с турнирными делами возглавляемых ими команд, а затрагивали различные темы познавательно-развлекательного характера из жизни и карьеры собеседника. Вопросы отбирались на любой какой вкус и были ориентированы на то, чтобы раскрыть ту либо иную персону всесторонне. Скажем, в одном из таких интервью я спросил главного тренера луцкой "Волыни" Виталия Кварцяного, на кого из известных личностей он хотел бы походить. Специалист сразу же привел в пример легендарных французских киноактеров – Алена Делона и Жана Марэ. Когда же я поинтересовался, с кем из известных женщин он хотел бы оказаться в одном купе СВ-вагона, Виталий Владимирович снова назвал человека из кинематографа – французскую актрису Милен Демонжо, которая играла Миледи в фильме "Три мушкетера".

Была еще одна особенность, которая меня поразила тренерским единодушием. В разные годы спрашивая Олега Блохина, Мирона Маркевича и того же Кварцяного о самом любимом фильме, все трое, словно сговорившись, называли одну и ту же легендарную ленту – "Крестный отец". Несколько позже узнал, что в одном из интервью этот фильм в том же качестве назвал и Леонид Буряк. Что и говорить, отличный выбор.

НЕ ФУТБОЛОМ ЕДИНЫМ…

Учитывая особую популярность, многие киевские динамовцы дружили с не менее известными представителями театра и кино. Любовь к высокому искусству, в частности, прививалась футболистам Валерием Лобановским, часто организовывавшим динамовцам походы в театры во время пребывания команды на выезде. Его увлечение находило отражение в сердцах подопечных, которые не только развивались культурно, но объединялись общими интересами. Сам Лобановский поддерживал дружеские отношения с несколькими актерами, среди которых был Олег Борисов, игравший в Киевском драмтеатре имени Леси Украинки и снимавшийся в кино. Поклонники украинского кинематографа до сих пор с удовольствием смотрят комедию "За двумя зайцами", в которой он был непревзойден в роли Свирида Голохвастова.

От Анатолия Демяненко я узнал, что в кругу его друзей был актер Сергей Иванов, известный по ролям Кузнечика в фильме "В бой идут одни "старики", Лариосика в "Днях Турбиных" и Цыбули в "Дачной поездке сержанта Цыбули". С ним дружили также Владимир Бессонов и Андрей Баль.

Демяненко вспоминает, как во время чемпионата мира 1982 года в Испании для поднятия боевого духа советской сборной в ее лагерь привлекались известные актеры. Вместе с командой в эту страну отправились Михаил Ножкин, известный по приключенческим фильмам "Ошибка резидента" и "Судьба резидента", а также именитый Евгений Леонов, у миллионов зрителей нескольких поколений ассоциирующийся с ролью Доцента в комедии "Джентльмены удачи". По словам Анатолия Демяненко, Леонов много шутил, рассказывал сборной разнообразные смешные истории. Это давало футболистам воодушевление, изрядно поднимало настроение перед матчами.

Многолетние партнеры по киевскому "Динамо" и сборной СССР Олег Блохин и Леонид Буряк, в разное время возглавлявшие столичный клуб и нашу национальную сборную, дружили с легендой кино, театра и эстрады Владимиром Высоцким. Их отношения укрепились в 1976-м, в канадском Монреале, когда оба футболиста в составе сборной принимали участие в Олимпийских Играх. Высоцкий и его возлюбленная Марина Влади как раз тогда делали покупки в большом магазине, где и пересеклись с Блохиным и Буряком. Они пригласили их в гости в свое временное канадское жилище, в котором все его участники провели прекрасный вечер.

ДИНАМОВСКИЙ ПАПА И ДОЧКА-АКТРИСА

Один из одноклубников Блохина и Буряка по "Динамо" и сборной СССР Олег Кузнецов, пожалуй, как никто другой осведомлен о тонкостях кинематографа. Если в годы активных выступлений в футболе он наслаждался игрой разных актеров на сцене театров, в зале кинотеатров и у экрана телевизора, то в период тренерской деятельности чувствовал эмоциональный подъем от актерских способностей своего ребенка. Его дочь Екатерина, родившаяся спустя почти три месяца после печально известного полуфинала Кубка чемпионов с португальским "Порту", ​​в котором динамовцы с Кузнецовым в составе уступили 1:2 и выбыли из борьбы за трофей, стала профессиональной актрисой. Еще в юном возрасте почувствовав склонность к этому, она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, который успешно закончила четырнадцать лет назад. Начав актерскую деятельность еще в 2006 году, Екатерина Кузнецова снималась во многих сериалах, сделавших ее популярной. Один из самых известных – о событиях в бандитской Одессе 80-х годов, который называется "Анка из Молдаванки". С ролью Анки дочь футболиста и тренера справилась с блеском.

Следует отметить, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Екатерина сразу же покинула страну-агрессора, навсегда вычеркнув из своей жизни многих людей, оказавшихся зазомбированными кремлевской пропагандой или просто трусами. Все это время Кузнецова живет в двух городах – Киеве и испанском Тенерифе. В марте 2023 года, когда Олег Кузнецов отмечал 60-летний юбилей, дочь преподнесла ему сюрприз, неожиданно приехав в украинскую столицу.

КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Современный кинематограф тоже не обходит стороной футбол. Однажды автор этих строк рассматривался как кандидат на роль консультанта фильма "Стрельцов", увидевшего свет в 2020 году. А это было так. Однажды мне позвонил давний друг, бывший нападающий луганской "Зари", одесских СКА, "Черноморца" и "СКА-Лотто" Эдуард Стоянов, живущий с начала нынешнего тысячелетия в Греции. В этой стране из-за проблем со здоровьем он завершил свою карьеру игрока в команде Олега Блохина – "Ионикосе", с тех пор и остался на земле древней Эллады. Со временем стал работать массажистом, физиотерапевтом и реабилитологом. Среди его пациентов были не только спортсмены, но и люди разных профессий. Часто бывало, что с целью улучшить их здоровье он отправлялся за пределы Греции. Из года в год Стоянов приобретал опыт, заводил новые знакомства с деловыми и влиятельными людьми, кто пользовался его услугами. Со временем он "оброс" постоянными клиентами, среди которых был и известный кинорежиссер Алексей Учитель. Будучи в курсе футбольного прошлого Эдуарда, он спросил его, может ли тот порекомендовать человека, хорошо разбирающегося в футболе, знающего его историю и специфические особенности игры миллионов. Режиссер объяснил, что ему нужен консультант для работы над спортивной картиной о легендарном форварде Эдуарде Стрельцове. Стоянов долго не раздумывал: назвал мою фамилию. Учитель заинтересовался, однако с подготовкой фильма вышла небольшая задержка, которая со временем свела тему моей новой роли на "нет". Эдуард Стоянов в одном из фильмов Учителя сыграл эпизодическую роль, что для бывшего футболиста стало приятным фактом в жизни.

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