Кубок Азии-2023 в Украине покажет Поверхность ТВ

Каналы "Поверхность ТВ" в прямом эфире покажут матчи Кубок Азии по футболу 2023.

Трансляции матчей будут доступны на телеканалах Sport 1, Sport 2 и Sport 3.

Отметим, что турнир, в котором примут 24 команды, пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре.

Сборный разбиты на 6 групп по 4 команды. В плей-офф попадут по 2 лучших сборных из каждой группы, а также 4 сборных, которые займут третьи месяцы.