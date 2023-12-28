  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Азии-2023 в Украине покажет Поверхность ТВ
В тренде

Кубок Азии-2023 в Украине покажет Поверхность ТВ

Общие новости

Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре

Кубок Азии-2023 в Украине покажет Поверхность ТВ

фото из свободных источников

Новина українською

Каналы "Поверхность ТВ" в прямом эфире покажут матчи Кубок Азии по футболу 2023.

Трансляции матчей будут доступны на телеканалах Sport 1, Sport 2 и Sport 3.

Читайте также"Мы проиграли матч, но спасли себе жизнь": как Израиль навсегда покинул азиатский футбол

Отметим, что турнир, в котором примут 24 команды, пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре.

Сборный разбиты на 6 групп по 4 команды. В плей-офф попадут по 2 лучших сборных из каждой группы, а также 4 сборных, которые займут третьи месяцы.

По теме
yellow-arrow
Не если я выиграю, а когда я выиграю. Александр Усик высказался о бое с Тайсоном Фьюри
yellow-arrow
Джима и Пидручный заняли 5-е место в Рождественской гонке
yellow-arrow
Жюлья Симон и Фабьен Клод одержали победу в масс-старте Рождественской гонки, Пидручный и Джима замкнули топ-4
Кубок Азии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Поверхность ТВ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости