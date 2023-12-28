Кубок Азии-2023 в Украине покажет Поверхность ТВ
Турнир пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре
фото из свободных источников
Каналы "Поверхность ТВ" в прямом эфире покажут матчи Кубок Азии по футболу 2023.
Трансляции матчей будут доступны на телеканалах Sport 1, Sport 2 и Sport 3.
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Отметим, что турнир, в котором примут 24 команды, пройдет с 12 января по 10 февраля в Катаре.
Сборный разбиты на 6 групп по 4 команды. В плей-офф попадут по 2 лучших сборных из каждой группы, а также 4 сборных, которые займут третьи месяцы.
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Источник:Поверхность ТВ
Опубликовал: Михаил Черныш
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