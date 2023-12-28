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Жюлья Симон и Фабьен Клод одержали победу в масс-старте Рождественской гонки, Пидручный и Джима замкнули топ-4

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Жюлья Симон и Фабьен Клод одержали победу в масс-старте Рождественской гонки, Пидручный и Джима замкнули топ-4

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года, двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жюлья Симон и чемпион мира 2023 года в мужской эстафете Фабьен Клод одержали победу в масс-старте Рождественской гонки звёзд.

На втором месте расположились представители Германии Ханна Кебингер/Бенедикт Долль с отставанием от лидеров в 50,5 секунды.

Тройку призёров замкнули норвежцы Ингрид Ландмарк Тандреволд/Стурла Холм Легрейд (1.00,7 сек.).

Что касается украинских биатлонистов, то Дмитрий Пидручный и Юлия Джима финишировали 4-ми.

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.12.2023 в 20:47
Жулья Сімон і Фаб'єн Клод здобули перемогу в мас-старті Різдвяної гонки, Підручний і Джима замкнули топ-4 (с) 5-е место, а не 4-е!
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.12.2023 в 20:47
Жулья Сімон і Фаб'єн Клод здобули перемогу в мас-старті Різдвяної гонки, Підручний і Джима замкнули топ-4 (с) 5-е место, а не 4-е!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.12.2023 в 20:52
а, это про масс-старт выложили с таким опозданием... в преследке - 5-е!
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