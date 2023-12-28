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Джима и Пидручный заняли 5-е место в Рождественской гонке

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Неплохой результат для нашей команды

Джима и Пидручный заняли 5-е место в Рождественской гонке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоялась "Рождественская гонка". Сборную Украины представили Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Гонка прошла в формате одиночной смешанной эстафеты, которую разделили на две части.

В масстарте биатлонисты пробежали девять кругов, где в итоге Джима и Пидручный вошли в топ-4.

В первой половине гонки преследования Пидручный заработал четыре штрафных круга, после чего наша команда опустилась на седьмое место.

На заключительном огневом рубеже Пидручный закрыл все мишени и принес Украине пятое место в гонке.

Титул победителей гонки уверенно защитили Жюлия Симон и Фабьен Клод.

"Рождественская гонка"-2023. Гонка преследования

1. Франция (Жюлия Симон, Фабьен Клод) 34:43.5 минуты

2. Норвегия (Ингрид Тандреволд, Штурла Легрейд) +57.5

3. Словения (Полона Клеменчич, Яков Фак) +1.08.2

4. Германия-1 (Янина Геттих-Вальц, Роман Рейес) +1.10.1

5. Украина (Юлия Джима, Дмитрий Пидручный) +1.30.5

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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