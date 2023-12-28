Джима и Пидручный заняли 5-е место в Рождественской гонке
Неплохой результат для нашей команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоялась "Рождественская гонка". Сборную Украины представили Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
Гонка прошла в формате одиночной смешанной эстафеты, которую разделили на две части.
В масстарте биатлонисты пробежали девять кругов, где в итоге Джима и Пидручный вошли в топ-4.
В первой половине гонки преследования Пидручный заработал четыре штрафных круга, после чего наша команда опустилась на седьмое место.
На заключительном огневом рубеже Пидручный закрыл все мишени и принес Украине пятое место в гонке.
Титул победителей гонки уверенно защитили Жюлия Симон и Фабьен Клод.
"Рождественская гонка"-2023. Гонка преследования
1. Франция (Жюлия Симон, Фабьен Клод) 34:43.5 минуты
2. Норвегия (Ингрид Тандреволд, Штурла Легрейд) +57.5
3. Словения (Полона Клеменчич, Яков Фак) +1.08.2
4. Германия-1 (Янина Геттих-Вальц, Роман Рейес) +1.10.1
5. Украина (Юлия Джима, Дмитрий Пидручный) +1.30.5
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