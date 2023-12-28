Не если я выиграю, а когда я выиграю. Александр Усик высказался о бое с Тайсоном Фьюри
Украинец поделился ожиданиями от предстоящего боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO, WBA в тяжелом весе Александр Усик уверен, что победит обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
Напомним, что бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.
"Во-первых, это не "если" я выиграю, а "когда" я выиграю. Когда я ложусь спать, я представляю себя на ринге, с высоко поднятой рукой. Я просто верю, что могу победить".
"Я залез ему в голову, и теперь вместо меня он думает о кролике. Думай дальше, брат. Я много лет слушал Эминема, его мама называла его белым кроликом. Не знаю, нравится мне этот рэпер. Тони Беллью как-то сказал, что я зверь в боксе, я ответил: "Не совсем, я просто белый кролик", – приводит слова Усика BoxingScene.
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