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Не если я выиграю, а когда я выиграю. Александр Усик высказался о бое с Тайсоном Фьюри

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Украинец поделился ожиданиями от предстоящего боя

Не если я выиграю, а когда я выиграю. Александр Усик высказался о бое с Тайсоном Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO, WBA в тяжелом весе Александр Усик уверен, что победит обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Напомним, что бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

"Во-первых, это не "если" я выиграю, а "когда" я выиграю. Когда я ложусь спать, я представляю себя на ринге, с высоко поднятой рукой. Я просто верю, что могу победить".

"Я залез ему в голову, и теперь вместо меня он думает о кролике. Думай дальше, брат. Я много лет слушал Эминема, его мама называла его белым кроликом. Не знаю, нравится мне этот рэпер. Тони Беллью как-то сказал, что я зверь в боксе, я ответил: "Не совсем, я просто белый кролик", – приводит слова Усика BoxingScene.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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