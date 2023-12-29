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ВСУ уничтожили 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также уничтожена 141 единица техники за прошедшие сутки

ВСУ уничтожили 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.12.23.

За четверг, 28 декабря, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 357520 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 141 единицу техники и вооружения. В частности, 13 танков и 18 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5953 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 11033 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 8417 (+26) ед,
  • РСЗО - 938 (+3) ед,
  • средства ПВО - 620 (+3) ед,
  • самолетов - 329 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6539 (+36) ед,
  • крылатые ракеты - 1620 (0) ед,
  • корабли / катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11215 (+35) ед,
  • специальная техника - 1254 (+7) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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