ВСУ уничтожили 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также уничтожена 141 единица техники за прошедшие сутки
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.12.23.
За четверг, 28 декабря, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 357520 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 141 единицу техники и вооружения. В частности, 13 танков и 18 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5953 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 11033 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 8417 (+26) ед,
- РСЗО - 938 (+3) ед,
- средства ПВО - 620 (+3) ед,
- самолетов - 329 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6539 (+36) ед,
- крылатые ракеты - 1620 (0) ед,
- корабли / катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11215 (+35) ед,
- специальная техника - 1254 (+7) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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