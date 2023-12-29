ВСУ уничтожили 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.12.23.

За четверг, 28 декабря, было ликвидировано еще 850 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 357520 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 141 единицу техники и вооружения. В частности, 13 танков и 18 ББМ.

Потери россиян в технике: