РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Есть попадания в гражданские объекты в Киеве, Львове, Днепре и других городах

Утром пятницы, 29-го декабря 2023-го года, россия осуществила первую за долгое время массированную ракетную атаку на Украину. Как пишут некоторые российские пропагандисты, это была самая большая ракетная атака страны-агрессора за последний год.

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Как отметили в Воздушных Силах Украины, враг бил всем, кроме "Калибров".

"Оккупанты использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БпЛА, Х-22 или Х-32. Около 18-ти стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-555", - сказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. - Столько целей одновременно на нашем мониторе, мы еще не видели", - добавил он.

Во многих городах Украины работала ПВО. Несмотря на это, официальные власти отчитались о попаданиях в гражданские объекты.

В Киеве в Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей. В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно, один пострадавший. В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. В Дарницком районе есть повреждения жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

В Днепре в результате ракетного удара поврежден роддом. Как сообщает Суспільне, в медучреждении выбиты окна. О пострадавших пока неизвестно. Также было попадание в ТЦ.

Во Львове взрывной волной повреждены жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы, сообщил мэр города Андрей Садовый, опубликовав также последствия разрушений. Как дополнил председатель ОВА Козицкий, во Львове есть один погибший, трое раненых из-за ракетного удара по жилому дому.

Жилые дома были повреждены также в Запорожье, Миргороде, Харькове. По последнему били с С-300. В результате двух волн вражеских ударов зафиксированы разрушения и повреждения складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия, сообщил председатель Харьковской ОГА Синегубов.

В одном из медучреждений взрывной волной повреждена крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты. Во время вражеского обстрела также был поврежден автомобиль скорой помощи. В результате ударов один человек в Харькове погиб, 11 человек получили ранения.