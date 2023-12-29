Кроме раненых, есть и погибшие. В Минздраве сообщили о предварительных последствиях российской атаки
Пострадали гражданские
Фото з офіційних відкритих джерел
Утром пятницы, 29-го декабря 2023-го года, россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Применялось все, кроме "Калибров". Были попадания в гражданские объекты в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье. В Минздраве предоставили предварительную официальную информацию о пострадавших.
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Харьков – в городе один погибший, девять раненых. Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Ни один из пациентов или медперсонала не пострадал.
Днепр - существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие. Как уточняет местная ОВА, пострадали почти полтора десятка человек, четверо – погибли.
Одесса – в результате попадания в здание школы есть семь пострадавших, среди них один ребенок. Один человек погиб.
Запорожье – по состоянию на 9:00 есть десять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Под завалами одного из зданий остаются люди.
Киев – по меньшей мере четырнадцать раненых, им оказывается медицинская помощь. Вызовы продолжают поступать.
Добавим, что некоторые неофициальные источники пишут о крупнейшей ракетной атаке россии по Украине с начала войны.
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