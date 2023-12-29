Зеленский: Примерно 110 ракет было выпущено. Мы обязательно ответим террористам на их удары
Президент прокомментировал ракетный удар по Украине
president.gov.ua
Утром пятницы, 29-го декабря 2023-го года, россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Применялось все, кроме "Калибров". Были попадания в гражданские объекты в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье. Президент Украины прокомментировал ракетный удар россиян:
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"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА.
Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.
К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы гарантировать безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть - и именно так и будет."
Добавим, что некоторые неофициальные источники пишут о крупнейшей ракетной атаке россии по Украине с начала войны.
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