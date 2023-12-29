  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Примерно 110 ракет было выпущено. Мы обязательно ответим террористам на их удары
В тренде

Зеленский: Примерно 110 ракет было выпущено. Мы обязательно ответим террористам на их удары

Общие новости
Обновлено

Президент прокомментировал ракетный удар по Украине

Зеленский: Примерно 110 ракет было выпущено. Мы обязательно ответим террористам на их удары

president.gov.ua

Новина українською

Утром пятницы, 29-го декабря 2023-го года, россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Применялось все, кроме "Калибров". Были попадания в гражданские объекты в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье. Президент Украины прокомментировал ракетный удар россиян:

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА.

Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.

К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы гарантировать безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть - и именно так и будет."

Читайте также Глава Нацполиции ответил на идею о раздаче повесток полицейскими

Добавим, что некоторые неофициальные источники пишут о крупнейшей ракетной атаке россии по Украине с начала войны.

По теме
yellow-arrow
После ракетной атаки россиян в некоторых областях Украины есть отключения света
yellow-arrow
Кроме раненых, есть и погибшие. В Минздраве сообщили о предварительных последствиях российской атаки
yellow-arrow
РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Есть попадания в гражданские объекты в Киеве, Львове, Днепре и других городах
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zelenskiy / Officia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости