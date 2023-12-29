После ракетной атаки россиян в некоторых областях Украины есть отключения света
Аварийные мероприятия
Колаж - Міністерство енергетики України
После массированной ракетной атаки по Украине, которую страна-агрессор россия нанесла утром 29-го декабря, в некоторых областях применены аварийные отключения света. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины на своих официальных ресурсах.
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Речь идет, в частности, о Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Повреждены воздушные линии. Информации о том, сколько времени понадобится на восстановление, пока нет.
Добавим, что по сообщениям Владимира Зеленского, россия выпустила по Украине около 110-ти ракет. Это была одна из крупнейших ракетных атак за все время войны.
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