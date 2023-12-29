  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. После ракетной атаки россиян в некоторых областях Украины есть отключения света
В тренде

После ракетной атаки россиян в некоторых областях Украины есть отключения света

Общие новости

Аварийные мероприятия

После ракетной атаки россиян в некоторых областях Украины есть отключения света

Колаж - Міністерство енергетики України

Новина українською

После массированной ракетной атаки по Украине, которую страна-агрессор россия нанесла утром 29-го декабря, в некоторых областях применены аварийные отключения света. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины на своих официальных ресурсах.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Речь идет, в частности, о Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Повреждены воздушные линии. Информации о том, сколько времени понадобится на восстановление, пока нет.

Добавим, что по сообщениям Владимира Зеленского, россия выпустила по Украине около 110-ти ракет. Это была одна из крупнейших ракетных атак за все время войны.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Примерно 110 ракет было выпущено. Мы обязательно ответим террористам на их удары
yellow-arrow
Кроме раненых, есть и погибшие. В Минздраве сообщили о предварительных последствиях российской атаки
yellow-arrow
РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Есть попадания в гражданские объекты в Киеве, Львове, Днепре и других городах
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Міністерство енергетики України
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости