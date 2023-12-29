Залужный сообщил количество уничтоженных воздушных целей противника в результате сегодняшнего удара
Главнокомандующий ВСУ прокомментировал массированный удар по Украине
Головнокомандувач
Главнокомандующий ВСУ прокомментировал массированный удар по Украине
"Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
Сначала оккупанты традиционно атаковали "шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Около 3.00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. Всего - 18 самолетов, которые вышли на рубежи пуска около 6.00 утра и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Из Курской области около 05.00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.
В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом враг выпустил не менее 14 ракет, которые летели по баллистической траектории, - С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ.
В 6.30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, которые осуществили пуски пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области.
Также с самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.
По предварительным результатам этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БплА.
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:
- 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131"
- 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Держим небо!
Вместе - к победе!"
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