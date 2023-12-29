Залужный сообщил количество уничтоженных воздушных целей противника в результате сегодняшнего удара

Главнокомандующий ВСУ прокомментировал массированный удар по Украине

"Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Сначала оккупанты традиционно атаковали "шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Около 3.00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. Всего - 18 самолетов, которые вышли на рубежи пуска около 6.00 утра и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Из Курской области около 05.00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом враг выпустил не менее 14 ракет, которые летели по баллистической траектории, - С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ.

В 6.30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, которые осуществили пуски пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области.

Также с самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

По предварительным результатам этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:

- 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131"

- 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Держим небо!

Вместе - к победе!"