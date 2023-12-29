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В Украине 16 погибших и почти сотня раненых из-за массированной атаки

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины

В Украине 16 погибших и почти сотня раненых из-за массированной атаки

Фото з офіційних відкритих джерел

Новина українською

Из-за массированной атаки России 29 декабря в Украине погибли 16 человек. Еще почти сотня людей получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в Facebook.

"Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей - 6 и 8 лет", - заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Он добавил, что поисковые работы продолжаются. Это может означать, что количество пострадавших в результате атаки возрастет.

Начаты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений российскими оккупантами.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет различных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В Киеве из-за атаки вспыхнули пожары в многоэтажках, на складе. Во Львове и Одессе есть попадания в многоквартирные дома, в Днепре - в торговый центр, а в Харькове - несколько попаданий.

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Источник:
rbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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