В результате обстрела Львова погиб украинский баскетболист Виктор Кобзыстый
Ему было 44 года
Фото: Фейсбук
В пятницу, 29 декабря, из-за обстрела Львова погиб известный спортсмен Виктор Кобзыстый.
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Об этом сообщил начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин.
"Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый - украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнования близким и родным", - написал Никулин.
С 2015 года Виктор Кобзыстый был президентом БК "Кремень". С 2016 года также выступал за дублирующий состав клуба БК "Кремень" в Высшей лиге.
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Источник:Faceebook
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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