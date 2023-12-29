Ракетная атака на Украину: в воздушное пространство Польши залетел "неопознанный объект"

Во время ракетной атаки на Украину в воздушное пространство Польши вошел "неидентифицированный воздушный объект". О взрыве не сообщалось. Президент Польши Анджей Дуда проведет срочное совещание из-за инцидента.

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Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Утром в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной вошел неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении.

В Польше мобилизовали имеющиеся силы и средства.

Радио RMF сообщило, что жители гмины Долгобичув в Люблинском повете видели в небе неизвестный объект. Он двигался на запад. Свидетели сообщают, что слышали сильный шум и свист.

Воздушный объект также видели многие жители Грубешевского, Томашевского и Замойского уездов. В районе Замостья продолжаются поиски. Туда были стянуты значительные силы. к поискам привлекли дроны.

По данным СМИ, вхождение объекта в воздушное пространство наблюдали системы польских служб. Информации о том, что произошел взрыв, нет. Предполагают, что это могло быть мгновенное нарушение воздушного пространства и этот неопознанный объект вернулся над Украиной.

Представитель оперативного командования подполковник Яцек Горишевский отметил, что сигнал с объектом потерян, а что именно произошло - устанавливается.

По словам Горишевского, продолжаются наземные поиски, в которых задействовано более 20 солдат. Поиски ведутся в районе, где был потерян сигнал - к юго-востоку от Замостья, сообщает Оnet.

Президент Польши Анджей Дуда проведет срочное совещание из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве.