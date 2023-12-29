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После ракетной атаки РФ в Сумах и на Черкащине прогремели взрывы

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После обеда 29 ноября Россяя в очередной раз нанесла ракетный удар по Украине

После ракетной атаки РФ в Сумах и на Черкащине прогремели взрывы

фото из свободных источников

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После обеда 29 ноября во время воздушной тревоги были взрывы в Сумах и на Черкащине.

"В Смеле Черкасской области есть попадание ракеты в жилой сектор. Известно о шести пострадавших. Предварительно повреждено 12 домов", — заявил руководитель ОВА Табурец.

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В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

До этого Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 из Курской области РФ.

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Источник:
Цензор.НЕТ
Опубликовал: Михаил Черныш
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