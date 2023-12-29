После ракетной атаки РФ в Сумах и на Черкащине прогремели взрывы
После обеда 29 ноября Россяя в очередной раз нанесла ракетный удар по Украине
фото из свободных источников
После обеда 29 ноября во время воздушной тревоги были взрывы в Сумах и на Черкащине.
"В Смеле Черкасской области есть попадание ракеты в жилой сектор. Известно о шести пострадавших. Предварительно повреждено 12 домов", — заявил руководитель ОВА Табурец.
В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
До этого Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 из Курской области РФ.
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Источник:Цензор.НЕТ
Опубликовал: Михаил Черныш
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